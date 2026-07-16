Очередные удары дронов-камикадзе «Герань-2/4 сикер» по локомотивам в районе Божедаровки Днепропетровской области.
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Очередные удары дронов-камикадзе «Герань-2/4 сикер» по локомотивам в районе Божедаровки Днепропетровской области.
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