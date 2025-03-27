Пушков: Макрон и Стармер имитируют лидерства, говоря о поддержке Киева

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал деятельность так называемой коалиции, возглавляемой президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии