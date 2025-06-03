Каждый десятый нижегородец продлит выходные на День России отпусками и отгулами

Каждый десятый нижегородец планирует продлить отдых на День России. Как выяснил сервис SuеperJob, 11% работающих горожан планируют продлить праздничные июньские выходные, взяв дополнительные дни отпуска или отгулы.
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