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Журнал «Профиль»

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МВФ выделил Украине $690 млн в рамках кредитной программы на $8,1 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда во вторник, 21 июля 2026 года, одобрил выделение Украине нового транша.

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