Дана Уайт назвал лучших бойцов, с которыми работал: «Макгрегор, Хабиб, Ронда Роузи»

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Президент UFC Дана Уайт назвал четверых лучших бойцов, с которыми работал. « Макгрегор , Хабиб , Чак Лидделл , Ронда Роузи.

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