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Удар по имиджу. США получили в Африке обидную пощечину

Удар по имиджу. США получили в Африке обидную пощечину

Обидную пощечину получила Америка в Африке. Оказывается, имидж Штатов вполне можно подпортить.

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