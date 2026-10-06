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Аргументы и Факты

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Путин посетит Туркмению 8-9 октября для участия в саммите СНГ

Путин посетит Туркмению 8-9 октября для участия в саммите СНГ

Президент Российской Федерации Владимир Путин совершит рабочую поездку в Туркменистан 8–9 октября. В рамках визита он будет участвовать в совещании лидеров государств Содружества Независимых Государств, а также в Каспийском экологическом форуме.

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