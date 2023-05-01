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Карпович и Банщикова вышли на подиум

Карпович и Банщикова вышли на подиум

Звезды посетили модный показ Благотворительного фонда «Русский Силуэт». Мирослава Карпович Предоставлено организаторамиАнна Банщикова Предоставлено организаторамиАктрисы Мирослава Карпович, Евгения Ярушникова, Анна Банщикова, Яна Крайнова, Екатерина Молоховская, актеры  Александр Мартынов и Кузьма Сапрыкин, певица Зара, телеведущая Ксения Гусева и другие звезды вышли на подиум на модном вечере Благотворительного фонда «Русский Силуэт», который по традиции прошел в рамках 45-го ММКФ.

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