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FiNE NEWS

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Сотни миллиардов — в никуда: Захарова рассказала, как Запад упустил шанс создать «Дубай» в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что средства, которые западные страны направили на поддержку Киева, могли бы кардинально изменить экономику и инфраструктуру Украины.

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