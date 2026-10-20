Диетическую газировку два года сравнивали с обычной водой — и результаты оказались неожиданными. Правда ли, что сладкий вкус без сахара разжигает аппетит и мешает худеть? И можно ли пить такие напитки каждый день вместо воды?.
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