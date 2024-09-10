В Госдуме нашли способ бороться с азартными играми

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что в России нужно ввести потолок по сумме ставок, а также законодательно разрешить близким человека, больного лудоманией, запрещать ему играть на тотализаторе или в казино.
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