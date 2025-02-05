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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Бобруйчанин устроил свалку на природе, а после вмешательства лесников перевез ее... на другое место. Итог - штраф более 600...

Бобруйчанин устроил свалку на природе, а после вмешательства лесников перевез ее... на другое место. Итог - штраф более 600...

Бобруйчанин устроил свалку на природе, а после вмешательства лесников перевез ее. на другое место. Итог - штраф более 600 рублейФото: личный архив Надежды БатиловойВ Бобруйском отделе охраны леса рассказали курьезную историю про местного ´поросенка´, который получил увесистый штраф за свалку мусора на природе, пишет fishingby.

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