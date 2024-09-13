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Набиуллина отметила тенденцию к снижению цен на новостройки

Набиуллина отметила тенденцию к снижению цен на новостройки

Цены на первичном рынке недвижимости уже снижаются, хотя и не быстро. В трети регионов России процесс уже происходит, сообщила глава Центробанка Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заметила снижение цен на новостройки.

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