Набиуллина отметила тенденцию к снижению цен на новостройки

Цены на первичном рынке недвижимости уже снижаются, хотя и не быстро. В трети регионов России процесс уже происходит, сообщила глава Центробанка Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заметила снижение цен на новостройки.
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