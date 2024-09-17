Доменикали и Бриаторе встретились с президентом Азербайджана

СоцсетиБывший руководитель команд Benetton и Renault Флавио Бриаторе, который вернулся в паддок чемпионата мира в роли исполнительного консультанта Alpine, вместе с главой чемпионата мира Стефано Доменикали встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
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