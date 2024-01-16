Морж Серая посоветовала новичкам не окунаться в прорубь с головой на Крещение

Президент Федерации зимнего плавания Москвы, председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи Столицы» Наталья Серая поделилась рекомендациями, которые стоит соблюдать во время крещенских купаний.
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