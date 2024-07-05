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Врач рассказала, как часто нужно мыться

Врач рассказала, как часто нужно мыться

Мыться лучше не более двух раз в день, заявила в беседе с РИАМО врач-эксперт Вера Сережина. По ее словам, при очищении кожи важно сократить использование средств с абразивными частицами для защиты барьерной биопленки.

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