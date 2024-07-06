NatComms: таяние ледяного поле Джуно на Аляске ускорилось в 4,6 раза за 40 лет

Международная группа ученых из США, Великобритании, Норвегии и других стран предупредили о приближении к точке невозврата для ледяного поля Джуно на Аляске — одного из крупнейших ледников Северной Америки.
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