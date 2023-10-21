Блог АМАРАНТ "Хватит кормиться тут!" Макар, Лайма, Кортнев. наезды идут чередой. Прилетают проверки, находят мухлеж и закрывают лавочку.
Налоговая массово закрывает бизнес у бегунков
Комментарии
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Tania Еременко
Долго ждали...слишком долго... Всё запрягали.))) (((
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3 час.
ВИ
Виктория Иванова
Не верю я! У них, таки, большие связи в России и , всегда, найдется влиятельный защитник "испуганных" патриотов. 😏 Не будем наивными.
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2 час.
ВераВерная
Они как многоголовая гидра - одну голову отрубят, другая вырастает. Хотелось бы верить, что их бизнес в России прикрыли, но для таких предателей обязательно защитники найдутся. Посоветуют, как возродиться.
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1 час.
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