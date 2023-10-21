Налоговая массово закрывает бизнес у бегунков

Tania Еременко Долго ждали...слишком долго... Всё запрягали.))) (((

ВИ Виктория Иванова Не верю я! У них, таки, большие связи в России и , всегда, найдется влиятельный защитник "испуганных" патриотов. 😏 Не будем наивными.