США требуют от Киева «очень жесткого» договора по передаче им контроля над ресурсами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Политика Страны».
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