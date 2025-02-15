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В Киеве назвали очень жестким договор по передаче США контроля над ресурсами Украины

В Киеве назвали очень жестким договор по передаче США контроля над ресурсами Украины

США требуют от Киева «очень жесткого» договора по передаче им контроля над ресурсами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Политика Страны».

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