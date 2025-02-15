США требуют от Киева «очень жесткого» договора по передаче им контроля над ресурсами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Политика Страны».