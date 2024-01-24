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Нижнетагильским школьникам больше не будут подавать продукцию "Тагилхлеба", в которой нашли стекло

Нижнетагильским школьникам больше не будут подавать продукцию "Тагилхлеба", в которой нашли стекло

Комбинат общественного питания, который поставляет продукты в школьные столовые, расторг контракт с производителями хлебаВ Нижнем Тагиле Свердловской области школьникам больше не будут подавать батоны производства компании "Тагилхеб".

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