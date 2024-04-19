«Москвич»: обстоятельства банкротства отсутствуют

Автозавод «Москвич» выступил с решительным опровержением информации о его предполагаемом банкротстве, настаивая на том, что все утверждения о его финансовой несостоятельности являются ложными и нацелены на подрыв деловой репутации предприятия.
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