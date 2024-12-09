Одним миром связаны: в ООН допустили встречу лидеров постоянных членов Совбеза

Саммит лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН, провести который ранее предлагал Владимир Путин, можно организовать в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, заявил «Известиям» пресс-секретарь генерального секретаря международной структуры Стефан Дюжаррик.
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