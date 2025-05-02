«Сидят по кустам вдоль границы»: в Курской области осталось до взвода боевиков ВСУ

Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ с позывным «Баркас» рассказал, что на территории Курской области осталось до взвода (около 45) украинских боевиков, которые оказывают очаговое сопротивление в приграничных районах региона.