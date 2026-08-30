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FiNE NEWS

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Экс-посол США в СССР оценил расширение НАТО как роковую ошибку

Джек Мэтлок, бывший посол США в СССР, в интервью каналу Peacemonger высказал мнение о последствиях расширения НАТО и текущем конфликте на Украине.

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