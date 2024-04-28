В Архангельске идёт средний и редкий ледоход

Посмотреть на него на берег Северной Двины жители столицы Поморья приходят целыми семьямиПо данным Гидрометцентра Северного УГМС на 12:00, на Северной Двине на акватории порта Архангельск наблюдается прохождение ледохода от среднего до редкого, ледовый материал пропускает протока Маймакса.