Эксперт дал советы по предпродажному ремонту квартиры

Перед продажей недвижимости желательно привести квартиру в порядок. Однако слишком тратиться при этом не рекомендуем, так как предпродажный ремонт, как правило, не окупается, рассказал «Известиям» 27 февраля эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.