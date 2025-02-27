Эксперт дал советы по предпродажному ремонту квартиры

Перед продажей недвижимости желательно привести квартиру в порядок. Однако слишком тратиться при этом не рекомендуем, так как предпродажный ремонт, как правило, не окупается, рассказал «Известиям» 27 февраля эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.
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