Агентству по туризму поступило предложение зафиксировать стоимость отелей на лето

Ростуризму предложили зафиксировать цены на гостиницы в курортных регионах страны на лето. С соответствующей инициативой в Агентство обратилась первый вице-президент Российского фонда мира, член Общественного совета при ведомстве Елена Сутормина.
Ростуризму предложили зафиксировать цены на гостиницы в курортных регионах страны на лето. С соответствующей инициативой в Агентство обратилась первый вице-президент Российского фонда мира, член Общественного совета при ведомстве Елена Сутормина.
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