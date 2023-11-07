Диетолог Солнцева назвала самое полезное печенье

Россиянам рассказали, какое печенье более полезно для организма. Врач-диетолог Татьяна Солнцева отметила, что в таком продукте стоит искать три определенных ингредиента, передает "ФедералПресс" со ссылкой на "Аргументы и Факты".
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