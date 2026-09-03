Стартовало зрительское голосование за участников конкурса «Голоса Родины»

С 3 по 30 сентября открыто зрительское голосование за произведения участников музыкального конкурса «Голоса Родины», проводимого Российским музыкальным союзом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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