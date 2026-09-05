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Николай Заварухин: «Трактор» стал слабее, но по сезону может добавить. Молодые могут окрепнуть и поймать уровень КХЛ. Но это игра не на год, а на 2-3»

Бывший тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил новый курс «Трактора» на развитие молодежи.  – Многие эксперты выписали «Трактор» из фаворитов сезона.

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