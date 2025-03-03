«Упал и сломал челюсть»: в театре музкомедии запретили вручать цветы артистам лично

В Новосибирском музыкальном театре во время спектакля «Волшебник Изумрудного города» артист балета Никита Карев, исполнитель роли Тотошки, во время прохода в зрительный зал упал со сцены в оркестровую яму и сломал челюсть.
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