Учителя "зашиваются", русские боятся отпускать детей. Мигрантские ужасы в школах дошли до Путина

Nikolay Stepanov Авось до путина дойдёт, наконец, что мигранты должны жить в своих родных странах.

dmitriev4141 дмитриев Президент не спешит принимать жёстких мер к мигрантам. Миллионы прибывших вытесняют местных в, школах , резко выросло количество преступлении, диаспоры начинают диктовать свои условия . Реакция на возмущение населения крайне слабая. Путин знает, что критическая точка близко ?