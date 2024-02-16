НАГЛАЯ ПРАВДА Сегодня все острее становится такой аспект миграционного вопроса, как обучение детей приезжих в школах.
Учителя "зашиваются", русские боятся отпускать детей. Мигрантские ужасы в школах дошли до Путина
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Авось до путина дойдёт, наконец, что мигранты должны жить в своих родных странах.
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1 час.
dmitriev4141 дмитриев
Президент не спешит принимать жёстких мер к мигрантам. Миллионы прибывших вытесняют местных в, школах , резко выросло количество преступлении, диаспоры начинают диктовать свои условия . Реакция на возмущение населения крайне слабая. Путин знает, что критическая точка близко ?
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59 мин.
СП
Сергей Петраков
Выход простой: вышвырнуть всех этих кишлачных игиловцев обратно на их родину, вместе с выводком. Только В.В. у нас за дружбу народов, как обычно в ущерб собственному.
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6 мин.
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