Андрей Ларионов принял участие в закрытии седьмого Военно-спортивного сбора «Наследники Победы»

Начальник ГУРЛС МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов принял участие в торжественном закрытии седьмого Военно-спортивного сбора «Наследники Победы», которое прошло в Парке Победы города Казани.
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