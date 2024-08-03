Старая традиция. Запад не впервые ворует русское золото

Страна и люди

«Западные партнеры» продолжают разграбление российских денег, замороженных в европейских банках. «Большая семёрка» к октябрю согласует условия предоставления Украине кредита в размере $50 млрд, и эти деньги Киев получит за счёт активов РФ.