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Распалась американская пара Анастасия Смирнова – Данил Сияница

«Анастасия Смирнова и Данил Сияница объявляют о прекращении сотрудничества. Мы очень благодарны за поддержку со стороны фигурного катания США, нашего тренера, наших семей и наших друзей.

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