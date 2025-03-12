Диетолог Дианова посоветовала есть арахис для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Арахис, при всей своей дешевизне и доступности, чрезвычайно полезен для здоровья: он препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, благотворно влияет на репродуктивную систему, содержит мощные антиоксиданты, продлевающие жизнь, и многое-многое другое.
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