Диетолог Дианова посоветовала есть арахис для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Арахис, при всей своей дешевизне и доступности, чрезвычайно полезен для здоровья: он препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, благотворно влияет на репродуктивную систему, содержит мощные антиоксиданты, продлевающие жизнь, и многое-многое другое.