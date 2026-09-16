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Происшествия

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Глава ведомства поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о совершении противоправных действий в отношении жительницы Новосибирской области

Глава ведомства поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о совершении противоправных действий в отношении жительницы Новосибирской области

В эфире федерального телеканала сообщалось о приговоре жителю Новосибирской области, признанному виновным в совершении противоправных действий в отношении 13-летней падчерицы.

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