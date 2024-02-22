Страна и люди
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Страна и люди

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Кадры из той самой трубы: штурмовики рассказали, как вышли в тыл ВСУ в Авдеевке

Кадры из той самой трубы: штурмовики рассказали, как вышли в тыл ВСУ в Авдеевке

Это эксклюзивные кадры:  https://tvzvezda.ru/news/2024222019-RGqP5.html?utm_referrer=. Мы находимся под Авдеевкой, и это проход в ту самую трубу, по которой наши штурмовые отряды бригады «Ветераны» зашли в тыл противнику.

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