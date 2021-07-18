Алиссон и «Ливерпуль» близки к новому контракту до 2026 года

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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон близок к заключению нового соглашения с клубом до июня 2026 года. Соответствующие переговоры 28-летнего игрока сборной Бразилии с мерсисайдцами находятся в финальной стадии.