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Польша лидирует в группе C с 4 очками, у Аргентины и Саудовской Аравии – по 3, у Мексики – 1

Сборная Польши возглавила группу C на ЧМ-2022 по итогам второго тура. Команда Чеслава Михневича обыграла Саудовскую Аравию (2:0), и теперь у нее 4 очка.

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