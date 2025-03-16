Глава МВД Франции подаст в отставку, если ему не дадут депортировать алжирцев

Global Look Press / Keystone Press Agency / Sandrine Thesillat Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что уйдет в отставку в случае, если Париж заставит его отказаться от намерений депортировать на родину десятки граждан Алжира.
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