Фетисов о МОК: беспредел, который сейчас творится, - это упущение ООН

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Организация объединенных наций (ООН) не должна была отдавать на откуп Международного олимпийского комитета (МОК) и международным спортивным федерациям решение вопросов связанных с выступлением спортсменов на международных соревнованиях в текущих политических обстоятельствах, передает ТАСС.
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