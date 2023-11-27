Фетисов о МОК: беспредел, который сейчас творится, - это упущение ООН

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Организация объединенных наций (ООН) не должна была отдавать на откуп Международного олимпийского комитета (МОК) и международным спортивным федерациям решение вопросов связанных с выступлением спортсменов на международных соревнованиях в текущих политических обстоятельствах, передает ТАСС.