В России зафиксировали двукратное снижение безработицы

За последние пять лет уровень безработицы в России сократился в два раза — если в июле 2021 года показатель для населения в возрасте 15 лет и выше составлял 4,5%, то в июле этого года он опустился до 2,3%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Запивает антидепр...
- Уловы в России со...
- Путин: Россия пом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым