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Пятый канал

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В России зафиксировали двукратное снижение безработицы

В России зафиксировали двукратное снижение безработицы

За последние пять лет уровень безработицы в России сократился в два раза — если в июле 2021 года показатель для населения в возрасте 15 лет и выше составлял 4,5%, то в июле этого года он опустился до 2,3%.

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