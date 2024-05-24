Сколько должен зарабатывать парень по мнению красивых девушек: запросы на видео

Современные девушки ценят себя очень высоко и не собираются размениваться на мелочи. Финансовая состоятельность потенциального партнера для многих очень важна — блогер устроил опрос на улицах и выяснил, сколько, по мнению красивых девушек, должен зарабатывать парень, чтобы получить шанс на свидание.