Украина атаковала беспилотниками Нижегородскую область

Дроны заметили в Кулебакском районе Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы работают в Кулебакском муниципальном округе Нижегородской области для подавления атаки дронов самолетного типа.
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