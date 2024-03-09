Чтобы брать Одессу - Херсон и Николаев не нужны. Нужен Днепропетровск

avershin1947mailru Авершин Если не сегодня, то завтра, вернее когда наступит надобность.

Игорь Кузнецов Это понимают и в штабе ВСУ. Вопрос в другом - а надо ли именно сейчас "брать Одессу"? Это потери личного состава ВС РФ. Другое дело - просто методически разрушать инфраструктуру (только не гражданские объекты).