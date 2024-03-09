Большинство уверено, что для успешного освобождения Одессы войскам следовало бы создать плацдарм на правом берегу Днепра, ведь оттуда до Одессы рукой подать – 130 км вдоль берега.
Чтобы брать Одессу - Херсон и Николаев не нужны. Нужен Днепропетровск
Комментарии
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avershin1947mailru Авершин
Если не сегодня, то завтра, вернее когда наступит надобность.
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1 д.
Игорь Кузнецов
Это понимают и в штабе ВСУ. Вопрос в другом - а надо ли именно сейчас "брать Одессу"? Это потери личного состава ВС РФ. Другое дело - просто методически разрушать инфраструктуру (только не гражданские объекты).
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20 час.
Николай Артамонов
Чтобы помочь и защитить Приднестровье необходимо брать Одессу и её область.Конечно это будет в ближайшее время!Просто нужно набраться терпения!Да и не забываем,что КИЕВ -мать городов Русских!
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16 час.
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