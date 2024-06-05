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Зачем ГИБДД переименовали обратно в ГАИ, и что теперь изменится для водителей

Зачем ГИБДД переименовали обратно в ГАИ, и что теперь изменится для водителей

Кто и как додумался 26 лет назад до труднопроизносимой аббревиатуры ГИБДД, сегодня уже неважно. В далеком 1998 году нам дали понять, что новая вывеска послужит и кардинальному обновлению службы, и созданию ее положительного имиджа.

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Владимир Вечтомов
Всё дело в бабле... Пилить и Рубить...
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