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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры уверены, что «Сочи» и «Балтика» вылетят из РПЛ, а «Урал» и «Оренбург» попадут в стыки

Букмекеры обновили котировки на вылет команд из РПЛ в этом сезоне. «Балтика» и «Сочи» – главные претенденты на вылет за 1.

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