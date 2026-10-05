В Подмосковье на видео сняли разбитые фуры, которые пробили отбойник

В Московской области два большегруза попали в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
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