Пациентка из Лобни выразила благодарность врачу-отоларингологу Анне Гукасян

В Лобненской больнице пациентка Надежда пришла на прием к врачу-отоларингологу Анне Гукасян. Женщина поделилась, что уже много лет страдает от заболевания ЛОР-органов и обращалась ко многим специалистам, но никто не смог ей помочь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии