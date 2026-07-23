360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Пациентка из Лобни выразила благодарность врачу-отоларингологу Анне Гукасян

Пациентка из Лобни выразила благодарность врачу-отоларингологу Анне Гукасян

В Лобненской больнице пациентка Надежда пришла на прием к врачу-отоларингологу Анне Гукасян. Женщина поделилась, что уже много лет страдает от заболевания ЛОР-органов и обращалась ко многим специалистам, но никто не смог ей помочь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии