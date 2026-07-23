Пациентка из Лобни выразила благодарность врачу-отоларингологу Анне Гукасян

В Лобненской больнице пациентка Надежда пришла на прием к врачу-отоларингологу Анне Гукасян. Женщина поделилась, что уже много лет страдает от заболевания ЛОР-органов и обращалась ко многим специалистам, но никто не смог ей помочь.